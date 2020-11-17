Шмыгаль рассказал о готовых рецептах поддержки бизнеса в период карантина

Бизнес должен получить поддержку от государства

Бизнес должен получить поддержку от государства

Фото: из открытых источников

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что бизнес, на который негативно влияет карантин "выходного дня", будет получать поддержку и правительство имеет готовые рецепты такой помощи.

Как передает RegioNews, об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова".

"У нас готовые рецепты поддержки бизнеса. Они отработали весной и оправдали себя. Это и программа 5-7-9 с кредитными каникулами, это возмещение физическим лицам и предпринимателям, которое выплачивалось - более 1,1 миллиарда выплачено - это возмещение двух третей заработной платы по частичной безработице и другие программы", - отметил премьер.

Он также сообщил, что планирует встретиться с представителями всех отраслей, которые "находятся под негативным влиянием так называемого карантина выходного дня”.

С торгово-промышленной палатой мы работаем над внедрением форс-мажора для тех отраслей, которые сегодня оказались в сложной ситуации для того, чтобы они могли уменьшать или не платить арендную плату и еще целый ряд инструментов”, - рассказал Шмыгаль.

Ранее, премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал внедрение семи инструментов поддержки отраслей, которые наиболее пострадали от карантина выходного дня.

Напомним, Зеленский поддержал карантин выходного дня, он считает, что это правильный шаг. По мнению президента, нужно лишь усовершенствовать программы помощи.