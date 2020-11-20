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Кравчук заявил о готовности обмена с Россией 11 человек
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20 ноября 2020, 09:44 3

Кравчук заявил о готовности обмена с Россией 11 человек

20 ноября 2020, 09:44 3
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Однако со стороны ОРДЛО не осуществляется никаких встречных шагов
Однако со стороны ОРДЛО не осуществляется никаких встречных шагов
Фото: из открытых источников
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Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина уже подготовила 11 человек для обмена с Россией до конца этого года, однако представители оккупированных территорий не спешат с подготовкой этого процесса со своей стороны.

Как передает RegioNews, об этом Кравчук заявил в интервью "Громадському".

Мы подали документы на 11 человек. Они уже полностью готовы. Мы ждем соответствующих представлений со стороны ОРДЛО. Потому что этот обмен - это не просто одностороннее действие. Пока таких встречных шагов со стороны ОРДЛО мы не видим", - отметил Кравчук.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская сторона предлагала провести обмен пленными еще до Нового года.

ОРДЛО обмен пленных Донбасс ТКГ Леонид Кравчук
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