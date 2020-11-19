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19 ноября 2020, 10:44 5

Обмен пленными и работа КПВВ: Украина настаивает на внеочередном заседании ТКГ

19 ноября 2020, 10:44 5
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Фото: из открытых источников
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Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе обратилась к российской стороне с предложением созвать внеочередное заседание ТКГ. Темами заседания предлагают разблокирование работы КПВВ и обмен пленными.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба украинской делегации.

Отмечается, что украинская сторона надеется на понимание российской стороной степени ответственности за срыв нормандских договоренностей.

Мы предлагаем созвать внеочередное заседание рабочей подгруппы ТКГ по вопросам безопасности, рабочей подгруппы ТКГ по политическим вопросам и рабочей подгруппы ТКГ по гуманитарным вопросам", - говорится в заявлении.

Глава Украинской делегации Леонид Кравчук также призвал вернуть домой к Рождеству и Новому году всех взаимно удерживаемых лиц.

Напомним, ранее Украина отреагировала на обвинения РФ в отмене Минских соглашений.

обмен пленных Донбасс ТКГ пленные Леонид Кравчук
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