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Кравчук заявив про готовність обміну з Росією 11 осіб
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20 листопада 2020, 09:44 3

Кравчук заявив про готовність обміну з Росією 11 осіб

20 листопада 2020, 09:44 3
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Однак з боку ОРДЛО не здійснюється жодних зустрічних кроків
Однак з боку ОРДЛО не здійснюється жодних зустрічних кроків
Фото: з відкритих джерел
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Голова української делегації в Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук заявив, що Україна вже підготувала 11 осіб для обміну з Росією до кінця цього року, проте представники окупованих територій не поспішають з підготовкою цього процесу зі свого боку.

Як передає RegioNews, про це Кравчук заявив в інтерв'ю "Громадському".

Ми подали документи на 11 осіб. Вони вже повністю готові. Ми чекаємо відповідних подань з боку ОРДЛО. Тому що цей обмін - це не просто одностороння дія. Поки таких зустрічних кроків з боку ОРДЛО ми не бачимо", - зазначив Кравчук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська сторона пропонувала провести обмін полоненими ще до Нового року.

ОРДЛО обмін полонених Донбас ТКГ Леонід Кравчук
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