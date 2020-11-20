Кравчук заявив про готовність обміну з Росією 11 осіб

Однак з боку ОРДЛО не здійснюється жодних зустрічних кроків

Однак з боку ОРДЛО не здійснюється жодних зустрічних кроків

Фото: з відкритих джерел

Голова української делегації в Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук заявив, що Україна вже підготувала 11 осіб для обміну з Росією до кінця цього року, проте представники окупованих територій не поспішають з підготовкою цього процесу зі свого боку.

Як передає RegioNews, про це Кравчук заявив в інтерв'ю "Громадському". Ми подали документи на 11 осіб. Вони вже повністю готові. Ми чекаємо відповідних подань з боку ОРДЛО. Тому що цей обмін - це не просто одностороння дія. Поки таких зустрічних кроків з боку ОРДЛО ми не бачимо", - зазначив Кравчук. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська сторона пропонувала провести обмін полоненими ще до Нового року.

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