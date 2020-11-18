Минрегион "закатывает в асфальт" президентское "Большое строительство"?
И действительно, сложно не заметить активизацию дорожных работ как в Киеве, так и в областях. Особенно активно строительные работы шли в период до местных выборов (до 25 октября), когда на завершенных объектах старались попиарится все, кому не лень: от глав ОГА до мэров и кандидатов в депутаты местных советов… от разных партий(!), а не только от президентской "Слуги народа".
Одна незадача, выборы-то закончились, а стройки так и не завершились, дороги – не доделались и… еще и вторая волна "коронакризиса" подоспела аккурат вовремя.
Впрочем, после того, как экс-замминстра финансов и экс-советник главы Офиса Президента Игорь Уманский обнародовал весьма любопытные данные использования "коронавирусных денег" в "Большом строительстве", а также пояснил причины именно такого их распределения, появилось много вопросов. Как из сферы чисто экономической, так и из сферы политической.
По словам Уманского, "распил" денег налогоплательщиков на "Большом строительстве" воистину впечатляет. До 40% освоенных средств "распиливаются", а тендеры выигрывают в подавляющем большинстве случаев шесть компаний, называемых "дорожным картелем", которые потом перепродают выигранные подряды с немалым дисконтом. Под "распил" попали и 35 млрд грн из "Ковидного фонда", выделенные на дорожное строительство.
И хотя Уманский какие-либо фамилии называть отказывается, властная вертикаль, которая контролирует "Большое строительство", у всех на виду. В июне текущего года был создан Координационный совет "Большого строительства", который возглавил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко. В него, помимо прочих, вошли: Министр развития громад и территорий Алексей Чернышев, Министр инфраструктуры Владислав Криклий, помощник Тимошенко Юрий Голик, а также советник главы ОП Андрея Ермака Михаил Подоляк.
При этом неофициальными кураторами "Большого строительства" стали Тимошенко и Подоляк, напрямую подчиненный Ермаку. Очевидно, это обострило, ну скажем так, "взаимную нелюбовь" Ермака/Подоляка и Тимошенко.
Такая ситуация явно пошла на пользу Чернышеву, который де-факто стал основным спикером проекта "Большое строительство" и одним из основных его бенефициаров. Чернышов отвечает за социальные объекты (школы, садики, больницы), благодаря чему имеет влияние на региональные элиты. И это при том, что ситуация с проектом для него близка к провальной.
Минрегион рапортует о 89% готовности объектов "Большого строительства", но СМИ проанализировали данные официального сайта программы и пишут, что общая готовность составляет всего 64%. Складывается впечатление, что руководство Минрегиона вводит в заблуждение не только общество, но и лично президента Владимира Зеленского, ведь разница между 64% и 89% - составляет весомые 25% от общего объема работ.
При этом Чернышов, который ориентируется напрямую на Ермака, хочет свой провал с "Большим строительством" обернуть в получение доступа к еще большему числу потоков. Ведь вскрывшийся скандал – это война внутри вертикали, где Ермак, Подоляк, Чернышов и компания пытаются уменьшить влияние Тимошенко, Голика и Кубракова. Последнего, к слову, Тимошенко хочет посадить в кресло министра инфраструктуры вместо человека Ермака – Владислава Криклия. Впрочем, тот же Голик, который является помощником Тимошенко, уже заимел приличные связи и с Чернышовым. Так что, Голик точно без работы не останется.
Все эти войны за схемы и распил потоков между группами влияния в ближайшем окружении президента не только "закатывают в асфальт" проект "Большое строительство" и деньги из "Ковидного фонда", но вводят в заблуждение Президента и обваливают его рейтинг. Интересно, какие выводы сделает президент? Особенно если учесть, что Чернышев уже достаточно эффективно заблокировал еще одну президентскую инициативу, а именно – градостроительную реформу… Ждем скорейшего голосования в Раде закона про интерпелляцию?