Минрегион "закатывает в асфальт" президентское "Большое строительство"?

Проект "Большое строительство" стал фактически визитной карточкой видимой созидательной деятельности Президента Украины Владимира Зеленского. При этом, самой часто замечаемой частью этого самого "большого строительства" является дорожное строительство.

Проект "Большое строительство" стал фактически визитной карточкой видимой созидательной деятельности Президента Украины Владимира Зеленского. При этом, самой часто замечаемой частью этого самого "большого строительства" является дорожное строительство.

Фото: Офис президента

И действительно, сложно не заметить активизацию дорожных работ как в Киеве, так и в областях. Особенно активно строительные работы шли в период до местных выборов (до 25 октября), когда на завершенных объектах старались попиарится все, кому не лень: от глав ОГА до мэров и кандидатов в депутаты местных советов… от разных партий(!), а не только от президентской "Слуги народа".

Одна незадача, выборы-то закончились, а стройки так и не завершились, дороги – не доделались и… еще и вторая волна "коронакризиса" подоспела аккурат вовремя.

Впрочем, после того, как экс-замминстра финансов и экс-советник главы Офиса Президента Игорь Уманский обнародовал весьма любопытные данные использования "коронавирусных денег" в "Большом строительстве", а также пояснил причины именно такого их распределения, появилось много вопросов. Как из сферы чисто экономической, так и из сферы политической.

По словам Уманского, "распил" денег налогоплательщиков на "Большом строительстве" воистину впечатляет. До 40% освоенных средств "распиливаются", а тендеры выигрывают в подавляющем большинстве случаев шесть компаний, называемых "дорожным картелем", которые потом перепродают выигранные подряды с немалым дисконтом. Под "распил" попали и 35 млрд грн из "Ковидного фонда", выделенные на дорожное строительство.

И хотя Уманский какие-либо фамилии называть отказывается, властная вертикаль, которая контролирует "Большое строительство", у всех на виду. В июне текущего года был создан Координационный совет "Большого строительства", который возглавил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко. В него, помимо прочих, вошли: Министр развития громад и территорий Алексей Чернышев, Министр инфраструктуры Владислав Криклий, помощник Тимошенко Юрий Голик, а также советник главы ОП Андрея Ермака Михаил Подоляк.

При этом неофициальными кураторами "Большого строительства" стали Тимошенко и Подоляк, напрямую подчиненный Ермаку. Очевидно, это обострило, ну скажем так, "взаимную нелюбовь" Ермака/Подоляка и Тимошенко.

Такая ситуация явно пошла на пользу Чернышеву, который де-факто стал основным спикером проекта "Большое строительство" и одним из основных его бенефициаров. Чернышов отвечает за социальные объекты (школы, садики, больницы), благодаря чему имеет влияние на региональные элиты. И это при том, что ситуация с проектом для него близка к провальной.

Минрегион рапортует о 89% готовности объектов "Большого строительства", но СМИ проанализировали данные официального сайта программы и пишут, что общая готовность составляет всего 64% . Складывается впечатление, что руководство Минрегиона вводит в заблуждение не только общество, но и лично президента Владимира Зеленского, ведь разница между 64% и 89% - составляет весомые 25% от общего объема работ.

При этом Чернышов, который ориентируется напрямую на Ермака, хочет свой провал с "Большим строительством" обернуть в получение доступа к еще большему числу потоков. Ведь вскрывшийся скандал – это война внутри вертикали, где Ермак, Подоляк, Чернышов и компания пытаются уменьшить влияние Тимошенко, Голика и Кубракова. Последнего, к слову, Тимошенко хочет посадить в кресло министра инфраструктуры вместо человека Ермака – Владислава Криклия. Впрочем, тот же Голик, который является помощником Тимошенко, уже заимел приличные связи и с Чернышовым. Так что, Голик точно без работы не останется.

Все эти войны за схемы и распил потоков между группами влияния в ближайшем окружении президента не только "закатывают в асфальт" проект "Большое строительство" и деньги из "Ковидного фонда", но вводят в заблуждение Президента и обваливают его рейтинг. Интересно, какие выводы сделает президент? Особенно если учесть, что Чернышев уже достаточно эффективно заблокировал еще одну президентскую инициативу, а именно – градостроительную реформу… Ждем скорейшего голосования в Раде закона про интерпелляцию?