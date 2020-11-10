Полиция открыла дело об исчезновении Кернеса, а потом передумала

Новость о розыске главы города уже удалили с сайта полиции

Новость о розыске главы города уже удалили с сайта полиции

Фото: из открытых источников

Полиция города Харькова сначала разместила на своем сайте, а потом удалила информационное сообщение об открытии уголовного производства по факту исчезновения городского главы Геннадия Кернеса.

Как сообщает RegioNews, новость с сайта полиции исчезла около 23 часов вечера 9 ноября.

В то же время, в адресе удаленной страницы сохраняется название самой информации – "Полицейские Харькова открыли уголовное производство по факту исчезновения городского главы".

Согласно тому сообщению, которое сейчас удалено, с заявлением в полицию обратился руководитель неназванной "одной из общественных организаций”, который заявил, что с 61-летним мужчиной отсутствует связь и место его пребывания неизвестно.

Затем следователь полиции внес по данному факту сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой "без вести пропавший” Уголовного кодекса Украины, говорилось в стертом сообщении.

Как сообщают в СМИ, руководителем этой общественной организации оказался председатель молодежной организации Артур Газиев, который агитировал за Александра Фельдмана на местных выборах.

"Я и члены моей организации уверены: кто-то умышленно выдает свои действия за действия Кернеса... Мы как избиратели требуем правды", - написал он в Facebook.

В свою очередь, в горсовете Харькова возмущаются тем, что харьковская полиция открыла дело из-за исчезновения Геннадия Кернеса, поскольку, по их мнению, всем известно, где он и почему там находится.

Ранее сообщалось, что повторно избранный городским главой Харькова Геннадий Кернес отказался от мандата депутата городского совета.