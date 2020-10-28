ВСУ не признал опрос Зеленского незаконной агитацией
Верховный суд Украины отказался признать всеукраинский опрос президента Владимира Зеленского незаконной агитацией. Опрос проводился в день местных выборов, 25 октября.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на постановление Большой палаты Верховного суда от 25 октября.
Это решение было опубликовано 28 октября, и оно не может быть обжаловано.
Истец, экс-депутат Наталья Новак просила Верховный суд признать незаконной агитацией видеообращение Зеленского, в котором он анонсировал проведение общенационального опроса по 5 вопросов. Истец также просила запретить проведение этого опроса.
Большая палата ВС решила, что данный опрос не является предвыборной агитацией.
"По материалам этого дела, на основании анализа предоставленных сторонами доказательств и объяснений сторон можно сделать вывод, что истинной целью проведения опроса является выяснение президентом Украины важных, по его мнению, социально-экономических вопросов", - говорится в постановлении суда.
Кроме того, судьи отметили, что использование Зеленским выражение "Украина - это ты" не содержит никаких призывов к голосованию за ту или иную политическую силу.
По мнению Верховного суда, это выражение использовалось в Украине и другими политическими силами, а также широко применяется в массовой культуре.
Таким образом, суд не нашел обстоятельств, которые бесспорно свидетельствовали бы в пользу того, что опрос был скрытой формой агитации за пропрезидентскую партию "Слуга народа".
Верховный суд отказал истцу в полном объеме.
Напомним, на днях в "Слуге народа” представили первые результаты опроса Зеленского.