ВСУ не признал опрос Зеленского незаконной агитацией

Это решение было опубликовано 28 октября, и оно не может быть обжаловано

Это решение было опубликовано 28 октября, и оно не может быть обжаловано

Офис президента

Верховный суд Украины отказался признать всеукраинский опрос президента Владимира Зеленского незаконной агитацией. Опрос проводился в день местных выборов, 25 октября.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на постановление Большой палаты Верховного суда от 25 октября. Это решение было опубликовано 28 октября, и оно не может быть обжаловано. Истец, экс-депутат Наталья Новак просила Верховный суд признать незаконной агитацией видеообращение Зеленского, в котором он анонсировал проведение общенационального опроса по 5 вопросов. Истец также просила запретить проведение этого опроса. Большая палата ВС решила, что данный опрос не является предвыборной агитацией. "По материалам этого дела, на основании анализа предоставленных сторонами доказательств и объяснений сторон можно сделать вывод, что истинной целью проведения опроса является выяснение президентом Украины важных, по его мнению, социально-экономических вопросов", - говорится в постановлении суда. Кроме того, судьи отметили, что использование Зеленским выражение "Украина - это ты" не содержит никаких призывов к голосованию за ту или иную политическую силу. По мнению Верховного суда, это выражение использовалось в Украине и другими политическими силами, а также широко применяется в массовой культуре. Таким образом, суд не нашел обстоятельств, которые бесспорно свидетельствовали бы в пользу того, что опрос был скрытой формой агитации за пропрезидентскую партию "Слуга народа". Верховный суд отказал истцу в полном объеме. Напомним, на днях в "Слуге народа” представили первые результаты опроса Зеленского.

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