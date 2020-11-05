Рада сегодня соберется на внеочередное заседание: что на повестке дня

Речь идет о принятии бюджетообразующего законопроекта №4100

Речь идет о принятии бюджетообразующего законопроекта №4100

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Верховная Рада сегодня проведет внеочередное заседание. В ходе него парламентарии в повторном первом чтении рассмотрят изменения в Бюджетный кодекс - бюджетообразующий законопроект №4100.

Об этом заявил глава парламента Дмитрий Разумков, информирует RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

"Сейчас поручаю собраться комитету. Мы направляем законопроект №4100 на повторное первое чтение. В 12:00 мы проводим внеочередное заседание Верховной Рады, где рассматриваем №4100 и возвращаемся к рассмотрению бюджета", - заявил спикер ВР.

Отметим, ранее Рада не смогла принять изменения в Бюджетный кодекс. Соответствующий законопроект №4100 за основу поддержали лишь 225 нардепов при 226 минимально необходимых.

Отметим, что проект закона был поставлен на голосование без обсуждения. После этого планировалось начать рассмотрение бюджета-2021 в первом чтении.

Напомним, сегодня Верховная Рада не поддержала изменения в Бюджетный кодекс.