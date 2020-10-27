Министр Чернышов продвинул на должность и.о. главы ГАСИ человека Кудрявцева, - СМИ

В ГАСИ могут вернуться старые коррупционные схемы

В ГАСИ могут вернуться старые коррупционные схемы

Об этом пишет издание Delo.ua в статье "Человек Кудрявцева: почему назначение Король в ГАСИ может привести к возврату старых схем".

По информации автора статьи, Ирина Король на 100% является человеком Кудрявцева, поскольку в свое время работала в ГАСИ "заместителем не у кого попало, а у самого Александра Строкача — правой руки Кудрявцева и человека, которого правдами и неправдами Кудрявцев оставлял руководить ГАСИ после своего увольнения в качестве исполняющего обязанности".

Издание напоминает, что Кудрявцев был со скандалом уволен из ГАСИ в 2018 году из-за наличия у него поддельного диплома Технического университета Молдовы. А за время работы в инспекции "за Кудрявцевым уже давно закрепилось звание "архитектора коррупционных схем" в строительстве".

Знаменитая схема "5 долларов за кв метр" при Кудрявцеве превратилась в схему "20 долларов за кв метр". Также Кудрявцев отметился и введением системы "Прозрачная ГАСИ", которая, по его словам, должна была покончить с коррупционной составляющей в строительстве. Однако, как утверждают эксперты, Кудрявцев, благодаря этой схеме, назначал "в областные подразделения новых людей для выполнения планов сбора с застройщиков", - говорится в статье.

Издание, ссылаясь на источники в ГАСИ утверждает, что Кудрявцеву "удалось найти себе достаточно влиятельного союзника. Им стал нынешний министр общин и территорий Алексей Чернышов. Последний имеет к строительству самое непосредственное отношение, поскольку до прихода на государственную службу и сам был достаточно крупным застройщиком в Харькове и Киеве... После того, как Президент Владимир Зеленский принял решение реформировать строительную отрасль и ликвидировать ГАСИ как орган Чернышов всячески пытался саботировать реформу и, если не сорвать ее совсем, то максимально затормозить. В чем его неоднократно обвиняли, в том числе и народные депутаты".

Интересы Чернышова, как утверждают авторы, совпали с интересами Кудрявцева, "который из-за реформы также постепенно терял влияние на инспекцию. Так что их взаимовыгодный союз не должен никого удивлять. После назначения подконтрольной Кудрявцеву Ирины Король Чернышов и Кудрявцев по сути "сообразили на двоих" и теперь могут использовать ГАСИ каждый в своих интересах". "Чем восстановление контроля над ГАСИ Кудрявцева и Чернышова — людей, каждый из которых очевидно не заинтересован в реформе, скажется на реформе и строительной отрасли в целом, предположить не трудно", - пишет издание, предполагая, что в ГАСИ вернуться те коррупционные схемы, от масштаба которых "у многих волосы шевелились на голове".

Напомним, 26 октября Кабинет министров назначил в.и.о. руководителя ГАСИ Ирину Король, которая ранее занимала должность заместителя директора департамента и начальника отдела методологии и надзора за выдачей разрешений на выполнение строительных работ департамента разрешительных процедур ГАСИ.