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04 ноября 2020, 11:26 29

Нацполиция открыла более тысячи уголовных производств из-за нарушений избирательного процесса

04 ноября 2020, 11:26 29
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Уже объявлено о подозрении 97 людям
Уже объявлено о подозрении 97 людям
Фото: из открытых источников
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Национальная полиция Украины сообщила, что в Единый реестр досудебных заседаний снесено данные о 1021 уголовного производства: 623 из них по фактам нарушения избирательного законодательства, 398 -связанных с избирательным процессом.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр Нацполиции.

Также в полиции сообщают, что всего органами полиции составлено 2336 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с нарушением избирательного законодательства.

По 79 уголовным производствам 97 людям сообщено о подозрении.

Как отмечают в НПУ, в период с 5 сентября по 04 ноября 2020 года всего поступило 15 790 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства.

Напомним, 30 октября СБУ предотвратила создание фейкового "Хмельницкого горсовета".

полиция нарушение выборы правоохранители Уголовная ответственность
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