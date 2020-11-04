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04 листопада 2020, 11:25 977

Стало відомо, яких голів ОДА звільнить Зеленський - джерело

04 листопада 2020, 11:25 977
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Офіційних деталей звільнення варто очікувати найближчим часом
Офіційних деталей звільнення варто очікувати найближчим часом
Фото: з відкритих джерел
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Сьогодні, 4 листопада, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський звільнить голів кількох обласних державних адміністрацій.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на інформоване джерело.

Так, під звільнення потрапляють голова Сумської ОДА Роман Грищенко, голова Одеської ОДА Максим Куций та голова Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів.

Нагадаємо, раніше RegioNews повідомляв, що Зеленський збирається звільнити кількох голів ОДА.

Володимир Зеленський звільнення Офіс президента президент робота ОДА
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