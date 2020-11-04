Стало відомо, яких голів ОДА звільнить Зеленський - джерело
Офіційних деталей звільнення варто очікувати найближчим часом
Офіційних деталей звільнення варто очікувати найближчим часом
Сьогодні, 4 листопада, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський звільнить голів кількох обласних державних адміністрацій.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на інформоване джерело.
Так, під звільнення потрапляють голова Сумської ОДА Роман Грищенко, голова Одеської ОДА Максим Куций та голова Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів.
Нагадаємо, раніше RegioNews повідомляв, що Зеленський збирається звільнити кількох голів ОДА.
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