Здание КСУ в Киеве взяли под охрану
Возле забора стоят три спецмашины полиции
Возле забора стоят три спецмашины полиции
Здание Конституционного Суда в Киеве утром 3 ноября взяли под охрану. Возле забора стоят три спецмашины полиции.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Сегодня".
Известно, сегодня судьи должны рассмотреть соответствие Конституции закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Ранее сообщалось, что судей КСУ могут лишить финансирования на сумму 109 млн грн.
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