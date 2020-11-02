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02 ноября 2020, 09:02 509

На Донбассе "чиновники" занимаются фальсификацией данных о рождениях и смертях - Малюська

02 ноября 2020, 09:02 509
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Для подачи исков у министерства нет денег
Для подачи исков у министерства нет денег
Фото: radiosvoboda
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Так называемые "чиновники" проводят фальсификацию данных о смертях и рождениях на оккупированных территориях Донбасса. Таким образом, они хотят неправомерно переоформлять недвижимость и получать помощь.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в интервью "Радио Свобода".

Например, регистрируют смерть, чтобы переоформить недвижимость неправомерно, или рождения с тем, чтобы получить помощь. У нас нет возможности подробно и с надежностью проверить документы, представляемые на регистрацию и соответствующие процессы пройти. Соответственно, мы обнаружили достаточно большое количество сфальсифицированных данных", - сказал Малюська.

Министр отметил, что борьбе с фальсификациями данных мешает бюрократическая система.

Для подачи исков необходимо оплатить пошлину. Причем речь идет о нескольких миллионах. А у нас таких денег в бюджете сейчас пока не запланировано", - добавил министр.

Ранее сообщалось, что Малюська рассказал о своем отношении к идее ликвидации киевского окружного административного суда.

ОРДЛО Донбасс смерть Денис Малюська финансовая помощь
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