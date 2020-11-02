На Донбассе "чиновники" занимаются фальсификацией данных о рождениях и смертях - Малюська
Так называемые "чиновники" проводят фальсификацию данных о смертях и рождениях на оккупированных территориях Донбасса. Таким образом, они хотят неправомерно переоформлять недвижимость и получать помощь.
Как передает RegioNews, об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в интервью "Радио Свобода".
Например, регистрируют смерть, чтобы переоформить недвижимость неправомерно, или рождения с тем, чтобы получить помощь. У нас нет возможности подробно и с надежностью проверить документы, представляемые на регистрацию и соответствующие процессы пройти. Соответственно, мы обнаружили достаточно большое количество сфальсифицированных данных", - сказал Малюська.
Министр отметил, что борьбе с фальсификациями данных мешает бюрократическая система.
Для подачи исков необходимо оплатить пошлину. Причем речь идет о нескольких миллионах. А у нас таких денег в бюджете сейчас пока не запланировано", - добавил министр.
Ранее сообщалось, что Малюська рассказал о своем отношении к идее ликвидации киевского окружного административного суда.