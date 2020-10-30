Одесская полиция заявила о саботаже приема документации со стороны районных ТИК

Это касается Малиновской, Приморской, Киевской и Суворовской районных ТИК

Это касается Малиновской, Приморской, Киевской и Суворовской районных ТИК

Фото из открытых источников

Руководители и члены районных ТИК саботируют прием и проверку избирательной документации, которую предоставляют УИК, что противоречит принятой ими присяге о выполнении должностных обязанностей.

Об этом заявил на брифинге руководитель Одесского ГУ Нацполиции Олег Бех, пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"Сейчас в Одессе фактически саботируется работа районных территориальных избирательных комиссий, которые не принимают или затягивают прием и проверку избирательной документации, которую предоставляют участковые избирательные комиссии", - сказал он.

Бех предупредил всех председателей и членов комиссий о том, что это противоречит принятой присяге.

"Они должны выполнять соответствующие обязательства по организации и своевременному завершению подведения итогов голосования", - отметил Бех.

В то же время глава ГУ НПУ в Одесской области отметил, что это касается Малиновской, Приморской, Киевской и Суворовской районных ТИК, где фактически "стоит работа по установлению результатов голосования в Одессе.

Бех добавил: "Правоохранители не могут вмешиваться в деятельность этих комиссий, однако будем предпринимать законные меры реагирования по поводу принятых решений".

Он напомнил, что затягивание процесса подведения итогов выборов приводит к ухудшению состояния здоровья представителей УИК, которые по 15-17 часов стоят в очередях в помещениях районных ТИК. Одним из трагических последствий этого стал факт смерти 28 октября одного из членов УИК, что долго ожидал принятия избирательной документации.

Также полиция прекратила перемещения к районным ТИК с сотен избирательных участков города бюллетеней и другой документации транспортными средствами организаций, не являющихся субъектами избирательного процесса.

Бех уточнил, что по состоянию на 30 октября полицией зарегистрировано 1 067 сообщений о подкупе избирателей, фальсификации избирательных документов и тому подобное. В ЕРДР внесены сведения по 84 случаях правонарушений, в том числе 54, связанные с игнорированием норм избирательного законодательства.

Напомним, ранее в ОПОРЕ заявили, что в некоторых ОТГ второй тур выборов пройдет в начале декабря.