Мэр Каменского заявил о победе в первом туре выборов

Также партия "Пчела" заняла первое место по количеству депутатов в городской совет

Также партия "Пчела" заняла первое место по количеству депутатов в городской совет

Фото: из открытых источников

Действующий мэр Каменского Андрей Белоусов заявил, что за него 25 октября отдали голоса более 60% избирателей.

Об этом Белоусов рассказал в видеообращении в Facebook, передает RegioNews.

По его информации, на выборах 25 октября за него отдали голоса более 60% избирателей, поэтому он выиграет выборы в первом туре.

Также по его словам, партия "Пчела" заняла первое место по количеству депутатов, которые будут представлены в городском совете.

Напомним, в Днепре нашли пачки бюллетеней в одном из заброшенных домов.