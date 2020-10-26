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26 октября 2020, 13:26 8

Мэр Каменского заявил о победе в первом туре выборов

26 октября 2020, 13:26 8
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Также партия "Пчела" заняла первое место по количеству депутатов в городской совет
Также партия "Пчела" заняла первое место по количеству депутатов в городской совет
Фото: из открытых источников
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Действующий мэр Каменского Андрей Белоусов заявил, что за него 25 октября отдали голоса более 60% избирателей.

Об этом Белоусов рассказал в видеообращении в Facebook, передает RegioNews.

По его информации, на выборах 25 октября за него отдали голоса более 60% избирателей, поэтому он выиграет выборы в первом туре.

Также по его словам, партия "Пчела" заняла первое место по количеству депутатов, которые будут представлены в городском совете.

Напомним, в Днепре нашли пачки бюллетеней в одном из заброшенных домов.

мэр Кандидат голосование выборы избиратели
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