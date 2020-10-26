Мэр Каменского заявил о победе в первом туре выборов
Также партия "Пчела" заняла первое место по количеству депутатов в городской совет
Также партия "Пчела" заняла первое место по количеству депутатов в городской совет
Действующий мэр Каменского Андрей Белоусов заявил, что за него 25 октября отдали голоса более 60% избирателей.
Об этом Белоусов рассказал в видеообращении в Facebook, передает RegioNews.
По его информации, на выборах 25 октября за него отдали голоса более 60% избирателей, поэтому он выиграет выборы в первом туре.
Также по его словам, партия "Пчела" заняла первое место по количеству депутатов, которые будут представлены в городском совете.
Напомним, в Днепре нашли пачки бюллетеней в одном из заброшенных домов.
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