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25 жовтня 2020, 12:46 10

До поліції надходять скарги з приводу опитування Зеленського - Клименко

25 жовтня 2020, 12:46 10
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В правоохоронні органи скаржаться як виборці, так і волонтери
В правоохоронні органи скаржаться як виборці, так і волонтери
Фото: Цензор.нет
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В поліцію почали надходити скарги від українців щодо проведення Зе-опитування. Правоохоронцям скаржаться як виборці, так і волонтери.

Про це повідомив під час брифінгу голова Національної поліції Ігор Клименко, передає RegioNews.

Так, в поліцію Волинській області надійшла заява від громадян на незаконність проведення всенародного опитування, ініційованого президентом Володимиром Зеленським, а в Києві на Подолі перевернули урну з листочками опитування.

У Нацполіції уточнили, що в заяві громадян, поданому в поліцію Волинської області, йдеться про неправомірність дій тих, хто проводить опитування, оскільки він містить елементи агітації.

Що стосується інциденту з перевернутої урною з результатами опитування, то, як уточнили в Нацполіції, чоловік підійшов до волонтерів, вирвав з рук листочки, розкидав їх і пішов.

Будь-які хуліганські намагання, спроби вплинути на оперативну ситуацію, спроби загроз нашим громадянам поліція буде припиняти", - сказав Клименко.

Крім того, порушення під час опитування фіксують і публікують самі українці. Так в мережі розійшлося відео, на якому чоловік безперешкодно відповів на запитання президента аж 7 разів.

А в Ірпені кандидат від "Європейської солідарності" Ярослав Куц довів до сліз волонтера, яка робила опитування від президента, повідомляє Pavlovsky News.

Юрист зажадав від дівчини пред'явити посвідчення і відповісти на питання: хто її уповноважив проводити цей опитування, хто видав урни і анкети.

Крім того, Куц попросив дівчину розповісти, яку соціологічну службу вона представляє. Дівчина відмовилася, уточнивши, що дасть відповідь поліції. Потім вона розплакалася.

Нагадаємо, раніше Аваков заявив, що всеукраїнське опитування Зеленського не порушує закон.

Володимир Зеленський порушення опитування поліція президент
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