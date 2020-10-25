Аваков заявив, що всеукраїнське опитування Зеленського не порушує закон

Інтерв'юери повинні працювати за межами виборчих дільниць

Інтерв'юери повинні працювати за межами виборчих дільниць

Фото: з відкритих джерел

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, опитування, які проводяться поза межами виборчої дільниці після голосування, не суперечать законам України.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт МВС.

Опитування поза виборчою дільницею – не порушує закон України, оскільки не ідентифікує особу, так як це потрібно у бюлетені, не розкриває персональних даних. Крім того, громадяни за бажанням можуть брати чи не брати участь у опитуваннях, це не є обов’язковим", - заявив він.

У МВС також нагадали, що інтерв'юери повинні не порушувати визначений порядок проведення опитування - працювати поза виборчою дільницею і ні за кого не агітувати. Вони повинні опитувати громадян після того, як ті проголосують на виборах.

Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки заплатять волонтерам, які проводять опитування Зеленського.

Також повідомлялося, що стало відомо, як проводять опитування Зеленського біля виборчих дільниць.