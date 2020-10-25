Земельная мафия фальсифицирует выборы в Борщаговской ОТГ с помощью технологии "политические туристы" (ФОТО)
Земельная мафия и старая власть фальсифицируют выборы в Борщаговской ОТГ. На двух избирательных участках наблюдатели от "Слуги народа" зафиксировали использование технологий фальсификации результатов выборов с помощью так называемых "политических туристов".
Об этом сообщают наблюдатели от партии "Слуга народа", передает RegioNews.
В частности, на избирательном участке №320620, что по адресу ул. Кооперативная 1 и №320621, по ул. Соборная 32 были зафиксированы организованные группы избирателей, на которых были надеты зеленые перчатки.
Эти группы избирателей подвозятся к участкам, после чего они идут получать бюллетень все к одному из столов.
Партия "Слуга народа" обращается к правоохранительным органам с призывом отреагировать на вопиющие факты нарушения действующего законодательства на местных выборах в Борщаговской ОТГ.
Ранее сообщалось, что на половине из 17 участков Борщаговской ОТГ наблюдатели зафиксировали нарушения в первые полчаса после открытия участков.