Земельная мафия фальсифицирует выборы в Борщаговской ОТГ с помощью технологии "политические туристы" (ФОТО)

Группы избирателей в зеленых перчатках подвозят автобусами к участкам

Группы избирателей в зеленых перчатках подвозят автобусами к участкам

Фото: Facebook/zekomanda.borshchahivka

Земельная мафия и старая власть фальсифицируют выборы в Борщаговской ОТГ. На двух избирательных участках наблюдатели от "Слуги народа" зафиксировали использование технологий фальсификации результатов выборов с помощью так называемых "политических туристов".

Об этом сообщают наблюдатели от партии "Слуга народа", передает RegioNews.

В частности, на избирательном участке №320620, что по адресу ул. Кооперативная 1 и №320621, по ул. Соборная 32 были зафиксированы организованные группы избирателей, на которых были надеты зеленые перчатки.

Эти группы избирателей подвозятся к участкам, после чего они идут получать бюллетень все к одному из столов.

Партия "Слуга народа" обращается к правоохранительным органам с призывом отреагировать на вопиющие факты нарушения действующего законодательства на местных выборах в Борщаговской ОТГ.

Ранее сообщалось, что на половине из 17 участков Борщаговской ОТГ наблюдатели зафиксировали нарушения в первые полчаса после открытия участков.