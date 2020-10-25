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25 октября 2020, 10:45 8

Земельная мафия фальсифицирует выборы в Борщаговской ОТГ с помощью технологии "политические туристы" (ФОТО)

25 октября 2020, 10:45 8
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Группы избирателей в зеленых перчатках подвозят автобусами к участкам
Группы избирателей в зеленых перчатках подвозят автобусами к участкам
Фото: Facebook/zekomanda.borshchahivka
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Земельная мафия и старая власть фальсифицируют выборы в Борщаговской ОТГ. На двух избирательных участках наблюдатели от "Слуги народа" зафиксировали использование технологий фальсификации результатов выборов с помощью так называемых "политических туристов".

Об этом сообщают наблюдатели от партии "Слуга народа", передает RegioNews.

В частности, на избирательном участке №320620, что по адресу ул. Кооперативная 1 и №320621, по ул. Соборная 32 были зафиксированы организованные группы избирателей, на которых были надеты зеленые перчатки.

Эти группы избирателей подвозятся к участкам, после чего они идут получать бюллетень все к одному из столов.

Партия "Слуга народа" обращается к правоохранительным органам с призывом отреагировать на вопиющие факты нарушения действующего законодательства на местных выборах в Борщаговской ОТГ.

Ранее сообщалось, что на половине из 17 участков Борщаговской ОТГ наблюдатели зафиксировали нарушения в первые полчаса после открытия участков.

выборы ОТГ нарушение голосование избиратели Борщаговка
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