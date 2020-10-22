На Харьковщине подожгли автомобиль кандидата в депутаты
В городе Лозовая Харьковской области сгорел автомобиль кандидата в депутаты местного горсовета.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области, передает RegioNews.
Правоохранители открыли дело по статье об умышленном поджоге.
Инцидент произошел 22 октября около 3:40 ночи. Возгорание произошло в автомобиле Suzuki Vitara, которым пользовался 41-летний кандидат в депутаты Лозовского совета.
"В настоящее время ведется следствие. Расследуются все обстоятельства происшествия и причастные к нему лица. Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.
Санкции статьи предусматривают лишение свободы от 3 до 10 лет.
Напомним, на днях в Измаиле подожгли автомобиль кандидата в депутаты Одесского облсовета.