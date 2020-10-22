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22 октября 2020, 13:46 2

На Харьковщине подожгли автомобиль кандидата в депутаты

22 октября 2020, 13:46 2
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Полиция уже возбудила уголовное дело
Полиция уже возбудила уголовное дело
Фото: Нацполиция
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В городе Лозовая Харьковской области сгорел автомобиль кандидата в депутаты местного горсовета.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области, передает RegioNews.

Правоохранители открыли дело по статье об умышленном поджоге.

Инцидент произошел 22 октября около 3:40 ночи. Возгорание произошло в автомобиле Suzuki Vitara, которым пользовался 41-летний кандидат в депутаты Лозовского совета.

"В настоящее время ведется следствие. Расследуются все обстоятельства происшествия и причастные к нему лица. Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Санкции статьи предусматривают лишение свободы от 3 до 10 лет.

Напомним, на днях в Измаиле подожгли автомобиль кандидата в депутаты Одесского облсовета.

выборы поджог полиция Харьковская область Местные выборы
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