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23 октября 2020, 13:04 6

Денисова рассказала о готовности избирательных участков к выборам

23 октября 2020, 13:04 6
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На местных выборах, 25 октября, только 1% избирательных участков будут доступны для лиц с инвалидностью
На местных выборах, 25 октября, только 1% избирательных участков будут доступны для лиц с инвалидностью
Фото: из открытых источников
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Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что на сегодняшний день еще ни один участок не обеспечен приборами для проведения температурного скрининга и дезинфекторами.

Об этом она рассказала во время пресс-брифинга в Киеве, передает RegioNews.

На сегодняшний день еще ни один участок не обеспечен скринингом и дезрастворами, чтобы человек мог воспользоваться, обработать себе руки", - сообщила она.

По ее словам, 25 октября офис омбудсмена будет мониторить соблюдение карантинных мер и обращать внимание на проведение так называемого всеукраинского опроса, анонсированного Офисом президента.

Также офис омбудсмена проверил архитектурную доступность 881 участка на проходимость для реализации избирательных прав лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения

Только 1% обеспечивает доступность для реализации избирательных прав лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения. 88,5% вообще не обеспечено архитектурной доступностью", - отметила омбудсмен.

Ранее сообщалось, что 23 октября в Украине завершается агитация за кандидатов на местных выборах, которые состоятся в ближайшее воскресенье, 25 октября.

выборы карантин Людмила Денисова голосование Омбудсмен
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