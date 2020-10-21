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21 октября 2020, 11:56 1

В ЦИК прогнозируют, что подсчет голосов на местных выборах затянется

21 октября 2020, 11:56 1
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Чтобы упростить процесс подсчета ЦИК приняла соответствующее постановление
Чтобы упростить процесс подсчета ЦИК приняла соответствующее постановление
Фото: из открытых источников
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Центральная избирательная комиссия на основе результатов симуляции подсчета голосов избирателей на участке, которую провели в сентябре, сделала вывод, что подсчет голосов на выборах 25 октября будет длительным испытанием для всех избирательных комиссий.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Подсчет голосов избирателей 25 октября станет серьезным испытанием для всех избирательных комиссий. Он будет длительным. Мы просим членов комиссий придерживаться четкого алгоритма действий, чтобы подсчет голосов провели правильно и без осложнений”, - говорится в сообщении.

Чтобы упростить процесс, ЦИК приняла постановление, чтобы уменьшить время оформления протокола, полные названия местных организаций политических партий и ФИО кандидатов будут напечатаны. Также в постановлении разъяснили порядок заполнения бюллетеня.

Напомним, 13 октября ЦИК распустила Одесский городской избирком.

выборы голосование ЦИК комиссия Постановление бюллетень
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