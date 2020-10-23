Местные выборы: за сутки открыто 45 уголовных производств за нарушение избирательного процесса

Всего в ЕРДР внесены сведения относительно 556 уголовных правонарушений

Всего в ЕРДР внесены сведения относительно 556 уголовных правонарушений

Фото: из открытых источников

В течение суток в полицию поступило 468 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства. Также в ЕРДР внесены сведения о 45 уголовных правонарушений.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении управления коммуникаций Национальной полиции Украины.

Больше всего сообщений за сутки зафиксировано в городе Киеве - 75, в Киевской - 46, в Одесской - 45, в Донецкой - 34, в Харьковской - 33, в Полтавской - 32, в Запорожской - 24, по 21 - в Днепропетровской и Закарпатской", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за все время предвыборной кампании в ЕРДР внесены сведения относительно 556 уголовных правонарушений: 281 - связанные с нарушением избирательного законодательства, 275 - связанные с избирательным процессом.

Начиная с 5 сентября, территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 7048 сообщений, связанных с избирательным процессом. Больше всего сообщений зафиксировано в городе Киеве - 875, в Киевской - 706, в Львовской - 500, в Одесской - 472, в Донецкой - 459, в Днепропетровской - 442, в Запорожской - 318, в Харьковской - 293 областях.

Ранее сообщалось, что оперативники управления стратегических расследований в городе Киеве разоблачили людей во время получения средств для дальнейшего подкупа избирателей.