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23 жовтня 2020, 10:24 2

Місцеві вибори: за добу відкрито 45 кримінальних проваджень за порушення виборчого процесу

23 жовтня 2020, 10:24 2
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Всього до ЄРДР внесено відомості щодо 556 кримінальних правопорушень 
Всього до ЄРДР внесено відомості щодо 556 кримінальних правопорушень 
Фото: з відкритих джерел
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Протягом доби до поліції надійшло 468 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства. Також до ЄРДР внесено відомості щодо 45 кримінальних правопорушень. 

Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні управління комунікацій Національної поліції України.

Найбільше повідомлень за добу зафіксовано у місті Києві - 75, у Київській - 46, в Одеській - 45, у Донецькій - 34, у Харківській - 33, у Черкаській - 32, у Запорізькій - 24, по 21 - у Дніпропетровській та Закарпатській", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за весь час передвиборчої кампанії до ЄРДР внесено відомості щодо 556 кримінальних правопорушень: 281 - пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 275 - пов’язані з виборчим процесом.

Починаючи із 5 вересня, територіальні органи Національної поліції зареєстрували 7048 повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом. Найбільше повідомлень зафіксовано у місті Києві - 875, у Київській - 706, у Львівській - 500, в Одеській - 472, у Донецькій - 459, у Дніпропетровській - 442, у Запорізькій - 318, у Харківській - 293 областях.

Раніше повідомлялось, що оперативники управління стратегічних розслідувань у місті Києві викрили осіб під час отримання коштів для подальшого підкупу виборців.

вибори поліція Кримінальна відповідальність порушення голосування
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