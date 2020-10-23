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23 октября 2020, 08:44 8

Местные выборы: сегодня в Украине последний день агитации

23 октября 2020, 08:44 8
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В субботу начинается "день тишины"
Фото: из открытых источников
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Сегодня, 23 октября, в Украине завершается агитация за кандидатов на местных выборах, которые состоятся в ближайшее воскресенье, 25 октября.

Об этом сообщает RegioNews.

В соответствии с действующим избирательным законодательством за день до голосования заканчивается любая политическая агитация.

Голосование начнется на избирательных участках по всей стране в воскресенье, 25 октября, с 8:00 и продлится до 20:00 без перерыва. Украинцы будут избирать депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских глав.

В ЦИК прогнозируют, что подсчет голосов будет длительным. В целом на местных выборах будут иметь право проголосовать 28 млн 622 тыс. избирателей.

Напомним, в день выборов также пройдет инициированное президентом Владимиром Зеленским всеукраинский опрос.

выборы агитация Кандидат политика ЦИК ТИК
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