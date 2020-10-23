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23 жовтня 2020, 08:44 7

Місцеві вибори: сьогодні в Україні останній день агітації

23 жовтня 2020, 08:44 7
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В суботу починається "день тиші"
Фото: з відкритих джерел
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Сьогодні, 23 жовтня, в Україні завершується агітація за кандидатів на місцевих виборах, що відбудуться у найближчу неділю, 25 жовтня. 

Про це повідомляє RegioNews.

Згідно із чинним виборчим законодавством за день до голосування закінчується будь-яка політична агітація.

Голосування розпочнеться на виборчих дільницях по всій країні у неділю, 25 жовтня, з 8:00 та триватиме до 20:00 без перерви. Українці обиратимуть депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів.

У ЦВК прогнозують, що підрахунок голосів буде тривалим. Загалом на місцевих виборах матимуть право проголосувати 28 млн 622 тис. виборців.

Нагадаємо, в день виборів також відбудеться ініційоване президентом Володимиром Зеленським всеукраїнське опитування.

вибори агітація Кандидат політика ЦВК ТВК
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