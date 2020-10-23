Місцеві вибори: сьогодні в Україні останній день агітації

В суботу починається "день тиші"

В суботу починається "день тиші"

Фото: з відкритих джерел

Сьогодні, 23 жовтня, в Україні завершується агітація за кандидатів на місцевих виборах, що відбудуться у найближчу неділю, 25 жовтня.

Про це повідомляє RegioNews.

Згідно із чинним виборчим законодавством за день до голосування закінчується будь-яка політична агітація.

Голосування розпочнеться на виборчих дільницях по всій країні у неділю, 25 жовтня, з 8:00 та триватиме до 20:00 без перерви. Українці обиратимуть депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів.

У ЦВК прогнозують, що підрахунок голосів буде тривалим. Загалом на місцевих виборах матимуть право проголосувати 28 млн 622 тис. виборців.

Нагадаємо, в день виборів також відбудеться ініційоване президентом Володимиром Зеленським всеукраїнське опитування.