На Харьковщине пытались провести незаконный референдум - СБУ

Поселковому главе и местным депутатам грозит до пяти лет лишения свободы

Поселковому главе и местным депутатам грозит до пяти лет лишения свободы

Фото: из открытых источников

Служба безопасности Украины мгновенно отреагировала на попытку захвата власти на местном уровне путем проведения незаконного референдума, который должен был состояться накануне местных выборов в Украине.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники установили, что поселковый глава одного из населенных пунктов Лозовского района Харьковской области 21 сентября подписал незаконное решение сессии совета о назначении местного референдума для создания объединенной территориальной общины.

Депутаты вместе с поселковым головой решили, что новая территориальная община, центром которой должен был стать именно их населенный пункт, должен объединить еще семь соседних сел. Проведением "референдума" депутаты планировали придать своему решению статус легитимности", - говорится в сообщении.

В рамках начатого следователями уголовного производства, на момент начала работы комиссий по проведению местного референдума, начались неотложные следственные действия по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности, а также изъятие вещественных доказательств.

Ранее сообщалось, что в Харькове городская ТИК не досчиталась 6 тысяч бюллетеней.