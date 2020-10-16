В Черкассах из-за растраты бюджетных средств отстранили чиновника горсовета

Продолжается досудебное расследование обстоятельств действий совершенных должностным лицом

Продолжается досудебное расследование обстоятельств действий совершенных должностным лицом

Фото: из открытых источников

В Черкассах через суд отстранили от должности руководителя департамента Черкасского городского совета - допустил излишние расходы бюджетных средств.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Черкасской областной прокуратуры.

Так, во время досудебного расследования уголовного производства по подозрению директора одного из департаментов Черкасского городского совета выявлено чрезмерные расходы бюджетных средств на общую сумму почти 732 тыс. грн.

"Следственным судьей Сосновского районного суда г. Черкассы рассмотрены ходатайства органа досудебного расследования, согласованные прокурором, об избрании подозреваемому меры пресечения в виде залога и отстранение его от должности. По принципиальной позиции прокуратуры решением суда чиновник Черкасского городского совета отстранен от занимаемой должности на срок до 08.12.2020”, - сообщили в прокуратуре.

Кроме того, подозреваемому избрана мера пресечения в виде личного обязательства с возложением на него обязанностей, предусмотренных ст. 194 УПК Украины. В настоящее время судебное решение изучается на предмет законности и оснований для внесения апелляции. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что во время проведения мероприятий по ликвидации коррупционных "схем" в органах местного самоуправления правоохранители Черновицкой области выявили факты вымогательства должностными лицами одной из городских советов региона неправомерной выгоды от местных предпринимателей.