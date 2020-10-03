На Черниговщине разоблачили схему организации подкупа избирателей

Скупку голосов устроили на довыборах в Раду по 208 округу

Скупку голосов устроили на довыборах в Раду по 208 округу

Фото: Нацполиция

В ходе проведения обыска в городе Бахмач Черниговской области в автомобиле одного из руководителей структурных подразделений Бахмачской РГА обнаружены деньги и списки избирателей, которые свидетельствуют об организации сети скупки голосов в пользу одной из политических сил и кандидата в депутаты парламента по округу №208.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

В ходе проведения комплекса мероприятий по предупреждению нарушений избирательного законодательства полицейские установили, что руководитель одного из структурных подразделений райгосадминистрации Бахмача может быть причастен к организации подкупа избирателей", - отметили в полиции.

Так, в результате проведенного обыска в его автомобиле полицейские обнаружили доказательства причастности мужчины к вышеуказанного правонарушения. С авто, в частности, изъяты списки избирателей с указанием так называемых "десятников" и 66 тысяч гривен.

По предварительным подсчетам полиции, сеть охватывает более 5 тысяч человек.

Сейчас полиция устанавливает всех лиц, которые могут быть причастны к подкупу избирателей. За такое правонарушение предусмотрено до шести лет лишения свободы.

Напомним, ранее о подкупе избирателей сообщали в гражданской сети "ОПОРА". Там даже назвали "стоимость" одного голоса, за который дают от 200 гривен.