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14 октября 2020, 10:42 3

Названо главное условие прекращения войны на Донбассе

14 октября 2020, 10:42 3
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Нельзя допустить сохранения замороженного конфликта в центре Европы
Нельзя допустить сохранения замороженного конфликта в центре Европы
Фото: из открытых источников
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Президент Польши Анджей Дуда назвал главное условие для прекращения войны на Донбассе - Украина должна получить полный контроль над своими законными границами. 

Как передает RegioNews, об этом Дуда заявил в совместном интервью с Владимиром Зеленским.

Война закончится тогда, когда Украина вернет полный контроль над своими законными границами - в Крыму, Донецкой и Луганской областях. Это условие, и этого должно требовать все международное сообщество", - сказал он.

Он также отметил, что, по мнению многих экспертов, атака РФ на Украину состоялась для того, чтобы помешать ее вступлению в НАТО и ЕС. Дуда также подчеркнул, что нельзя допускать, чтобы в центре Европы сохранялся многолетний замороженный конфликт, ведь он может разгореться снова.

Надо очень твердо задавать вопросы. Эта агрессия должна быть завершена. А международно признанные государственные границы Украины должны быть возвращены", - сказал Дуда.

Напомним, что ранее Зеленский заявил, что в случае, если он не сможет закончить войну на Донбассе, значит нужно, чтобы "пришел другой человек", который способен это сделать.

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