Названо главное условие прекращения войны на Донбассе
Президент Польши Анджей Дуда назвал главное условие для прекращения войны на Донбассе - Украина должна получить полный контроль над своими законными границами.
Как передает RegioNews, об этом Дуда заявил в совместном интервью с Владимиром Зеленским.
Война закончится тогда, когда Украина вернет полный контроль над своими законными границами - в Крыму, Донецкой и Луганской областях. Это условие, и этого должно требовать все международное сообщество", - сказал он.
Он также отметил, что, по мнению многих экспертов, атака РФ на Украину состоялась для того, чтобы помешать ее вступлению в НАТО и ЕС. Дуда также подчеркнул, что нельзя допускать, чтобы в центре Европы сохранялся многолетний замороженный конфликт, ведь он может разгореться снова.
Надо очень твердо задавать вопросы. Эта агрессия должна быть завершена. А международно признанные государственные границы Украины должны быть возвращены", - сказал Дуда.
Напомним, что ранее Зеленский заявил, что в случае, если он не сможет закончить войну на Донбассе, значит нужно, чтобы "пришел другой человек", который способен это сделать.