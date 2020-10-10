Кандидат в главы Борщаговской ОТГ Роман Гах представил свою программу

Презентация состоялась во время встречи с избирателями

Презентация состоялась во время встречи с избирателями

Кандидат на должность главы Борщаговской ОТГ от "Слуги народа" Роман Гах вместе со своей командой кандидатов в Совет Борщаговской ОТГ представил предвыборную программу "Твоя новая Борщаговка"

Об этом Роман Гах написал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Презентация программы состоялась во время встречи с избирателями Борщаговской ОТГ в субботу, 10 октября.

"Наша программа предлагает качественно изменить громаду для нового поколения. И содержит четкие шаги, благодаря которым мы реализуем необходимые проекты", - отметил он.

Кандидат на должность главы Борщаговской ОТГ также перечислил пункты своей программы:

Образованная Борщаговка - это место, где нет обучения в три смены и очередей в детские сады. Будут построены государственные учебные заведения.

Безопасная Борщаговка - это территория с новыми светофорами, оборудованными пешеходными переходами и качественным уличным освещением.

Здоровая Борщаговка - это расширение амбулаторий до уровня больниц, строительство новой клиники и роддома.

Прозрачная Борщаговка - это аудит деятельности предыдущей власти и открытость перед громадой в вопросах бюджета и финансов.

Мобильная Борщаговка - это жизнь без пробок, с новыми решениями и временем на себя.

Комфортная Борщаговка - это место, где все мы будем жить вместе. Потому что мы и есть "Твоя Новая Борщаговка".

Напомним, ранее Роман Гах начал проект "Карта изменений Борщаговской ОТГ", который позволит очертить ряд основных проблем громады, требующих первоочередного решения.

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