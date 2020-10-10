Кандидат в главы Борщаговской ОТГ Роман Гах представил свою программу
Кандидат на должность главы Борщаговской ОТГ от "Слуги народа" Роман Гах вместе со своей командой кандидатов в Совет Борщаговской ОТГ представил предвыборную программу "Твоя новая Борщаговка"
Об этом Роман Гах написал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.
Презентация программы состоялась во время встречи с избирателями Борщаговской ОТГ в субботу, 10 октября.
"Наша программа предлагает качественно изменить громаду для нового поколения. И содержит четкие шаги, благодаря которым мы реализуем необходимые проекты", - отметил он.
Кандидат на должность главы Борщаговской ОТГ также перечислил пункты своей программы:
Образованная Борщаговка - это место, где нет обучения в три смены и очередей в детские сады. Будут построены государственные учебные заведения.
Безопасная Борщаговка - это территория с новыми светофорами, оборудованными пешеходными переходами и качественным уличным освещением.
Здоровая Борщаговка - это расширение амбулаторий до уровня больниц, строительство новой клиники и роддома.
Прозрачная Борщаговка - это аудит деятельности предыдущей власти и открытость перед громадой в вопросах бюджета и финансов.
Мобильная Борщаговка - это жизнь без пробок, с новыми решениями и временем на себя.
Комфортная Борщаговка - это место, где все мы будем жить вместе. Потому что мы и есть "Твоя Новая Борщаговка".
Опубліковано Роман Гах Субота, 10 жовтня 2020 р.
Напомним, ранее Роман Гах начал проект "Карта изменений Борщаговской ОТГ", который позволит очертить ряд основных проблем громады, требующих первоочередного решения.
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