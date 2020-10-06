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06 октября 2020, 12:46 5

На Житомирщине задержали налоговика, который продавал данные из баз ГНС

06 октября 2020, 12:46 5
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Подозреваемый — главный государственный ревизор-инспектор Житомирского областного управления ГНС
Подозреваемый — главный государственный ревизор-инспектор Житомирского областного управления ГНС
Фото из открытых источников
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СБУ блокировала продажу из баз данных Государственной налоговой службы в Житомирской области.

Об этом говорится в сообщении пресслужбы СБУ, информирует RegioNews.

Отмечается, что подозреваемый — главный государственный ревизор-инспектор Житомирского областного управления ГНС.

По данным следствия, он за вознаграждение предлагал сведения о доходах физических и юридических лиц региона с автоматизированной информационной системы "Налоговый блок". Заказчиками были местные бизнесмены, которых интересовала информация о конкурентах и потенциальных клиентах.

Оперативники задокументировали несколько фактов продажи персональной информации.

Налоговика задержали в Бердичеве, когда он получал оплату от очередного клиента.

Во время обысков на работе и дома у чиновника изъяли компьютерную технику и накопители с данными, которые он собирался продать.

Расследование ведется по ч. 1 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации).

Решается вопрос об уведомлении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, в Одессе задержали группу наркодилеров, которые сбывали опасные вещества по всей Украине.

полиция налог Житомирская область Бердичев налоговая служба
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