В Минфине сказали, при каких условиях увеличат расходы на субсидии в Госбюджете-2021

Марченко считает, что многим людям в следующем году субсидия не понадобится

Марченко считает, что многим людям в следующем году субсидия не понадобится

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Министр финансов Сергей Марченко считает, что Кабинет Министров заложил достаточно средств в проекте Государственного бюджета на 2021 год, чтобы покрыть потребность в субсидиях на оплату жилищно-коммунальных услуг. Однако при необходимости финансирование могут увеличить.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Прямой", информирует RegioNews.

"В этом году предусмотрено 37 миллиардов гривен, а в следующем – 36,6. Я считаю, что этих средств достаточно. Вопрос в другом. Если бы мы заложили больше средств, и мы их не использовали, был бы вопрос. Это расчетная величина", - сказал Марченко.

Он сказал, что, по его мнению, этих средств достаточно, чтобы обеспечить потребности.

"Если будет необходимость увеличивать, если возникнет такая ситуация, то мы будем увеличивать (финансирование субсидий, - ред.)", - сказал Марченко.

Объясняя свою позицию, министр отметил, что цена на энергоносители в 2021 году будет ниже по сравнению с предыдущими годами, а минимальная зарплата существенно вырастет (до 6 тысяч гривен с 1 января и до 6,5 тысячи гривен – с 1 июля следующего года).

"У определенной категории людей не будет нужды обращаться за субсидиями", - добавил он.

Напомним, ранее стало известно, когда Рада должна вынести на голосование Госбюджет-2021.