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05 жовтня 2020, 19:42 1

У Мінфіні сказали, за яких умов збільшать видатки на субсидії у Держбюджеті-2021

05 жовтня 2020, 19:42 1
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Марченко вважає, що багатьом людям наступного року субсидія не знадобиться
Марченко вважає, що багатьом людям наступного року субсидія не знадобиться
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Міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що Кабінет Міністрів заклав достатньо коштів у проєкті Державного бюджету на 2021 рік, щоб покрити потребу в субсидіях на оплату житлово-комунальних послуг. Однак за потреби фінансування можуть збільшити.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "Прямий", інформує RegioNews.

"Цього року передбачено 37 мільярдів гривень, а наступного – 36,6. Я вважаю, що цих коштів достатньо. Питання в іншому. Якби ми заклали більше коштів, і ми їх не використовували, було б питання. Це розрахункова величина", - сказав Марченко.

Він сказав, що, на його думку, цих коштів достатньо, щоб забезпечити потреби.

"Якщо буде необхідність збільшувати, якщо виникне така ситуація, то ми будемо збільшувати (фінансування субсидій, - ред.)", - сказав Марченко.

Пояснюючи свою позицію, міністр зазначив, що ціна на енергоносії у 2021 році буде нижче в порівнянні з попередніми роками, а мінімальна зарплата істотно зросте (до 6 тисяч гривень з 1 січня і до 6,5 тисячі гривень – з 1 липня наступного року).

"У певної категорії людей не буде потреби звертатися за субсидіями", - додав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, коли Рада має винести на голосування Держбюджет-2021.

гроші бюджетні кошти бюджет Мінфин субсидія
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