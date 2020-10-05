10:01  05 жовтня
Добовий показник COVID-19 в Україні впав: заразилися 3774 людини
11:12  05 жовтня
КПВВ "Станиця Луганська" відновив роботу на Донбасі
08:13  05 жовтня
Ситуація в ООС: бойовики чотири рази порушили режим "тиші" на Донбасі
UA | RU
UA | RU
05 жовтня 2020, 10:30 3

Поліція відкрила ще три кримінальні справи через порушення на місцевих виборах

05 жовтня 2020, 10:30 3
Читайте также на русском языке
Всього в Україні складено 400 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом
Всього в Україні складено 400 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Всього упродовж минулої доби до поліції надійшло 84 заяви та повідомлення, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства. Правоохоронці порушили три кримінальні справи

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу МВС.

Зазначається, що найбільше повідомлень зафіксовано у місті Києві – 12, 8 повідомлень – в Одеській, по 7 – у Запорізькій та Чернігівській, 6 – у Дніпропетровській, по 5 – у Закарпатській, Київській та Миколаївській, по 4 – у Донецькій, Кіровоградській, Полтавській та Сумській, по 3 – у Тернопільській та Харківській, 2 – у Луганській, по 1 – в Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій областях.

В МВС зазначили, що впродовж доби до ЄРДР внесено відомості щодо трьох кримінальних правопорушень.

"Усього до ЄРДР внесено відомості щодо 193 кримінальних проваджень: 103 - пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 90 – пов’язані з виборчим процесом", - наголосили у відомстві.

Також складено 400 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом.

Нагадаємо, раніше ОПОРА заявила про підкуп виборців й озвучила вартість голосу.

вибори кримінал поліція кримінальна справа Місцеві вибори
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Яка дюжина, такий і вибір, або Тринадцять кандидатів у мери Полтави
Політичні мігранти, зручні помічники та поети-чиновники. Хто представлятиме "За майбутнє" на Галичині
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Петро Олещук
Кирило Сазонов
Всі блоги »