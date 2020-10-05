Поліція відкрила ще три кримінальні справи через порушення на місцевих виборах

Всього в Україні складено 400 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом

Всього в Україні складено 400 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом

Фото з відкритих джерел

Всього упродовж минулої доби до поліції надійшло 84 заяви та повідомлення, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства. Правоохоронці порушили три кримінальні справи

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу МВС.

Зазначається, що найбільше повідомлень зафіксовано у місті Києві – 12, 8 повідомлень – в Одеській, по 7 – у Запорізькій та Чернігівській, 6 – у Дніпропетровській, по 5 – у Закарпатській, Київській та Миколаївській, по 4 – у Донецькій, Кіровоградській, Полтавській та Сумській, по 3 – у Тернопільській та Харківській, 2 – у Луганській, по 1 – в Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій областях.

В МВС зазначили, що впродовж доби до ЄРДР внесено відомості щодо трьох кримінальних правопорушень.

"Усього до ЄРДР внесено відомості щодо 193 кримінальних проваджень: 103 - пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 90 – пов’язані з виборчим процесом", - наголосили у відомстві.

Також складено 400 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом.

Нагадаємо, раніше ОПОРА заявила про підкуп виборців й озвучила вартість голосу.