В Днепре кандидатам от партии "Зеленых" отказывают в регистрации

Их не допустили к местным выборам

Их не допустили к местным выборам

Фото: из открытых источников

В Днепре территориальная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатам в депутаты горсовета и Днепропетровского областного совета от партии "Зеленых Украины".

Об этом говорится в сообщении Днепропетровской областной организации партии, передает RegioNews. Чиновники не хотят допускать Зеленых на местные выборы в г. Днепр и области, используя административный ресурс и формальные отписки при приеме документов", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в Одесский горсовет не зарегистрировали три партии.

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