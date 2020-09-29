В Днепре кандидатам от партии "Зеленых" отказывают в регистрации
Их не допустили к местным выборам
Их не допустили к местным выборам
В Днепре территориальная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатам в депутаты горсовета и Днепропетровского областного совета от партии "Зеленых Украины".
Об этом говорится в сообщении Днепропетровской областной организации партии, передает RegioNews.
Чиновники не хотят допускать Зеленых на местные выборы в г. Днепр и области, используя административный ресурс и формальные отписки при приеме документов", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Одесский горсовет не зарегистрировали три партии.
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского во Львовской области
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского в Киеве