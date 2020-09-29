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29 сентября 2020, 12:21 6

В Днепре кандидатам от партии "Зеленых" отказывают в регистрации

29 сентября 2020, 12:21 6
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Фото: из открытых источников
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В Днепре территориальная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатам в депутаты горсовета и Днепропетровского областного совета от партии "Зеленых Украины".

Об этом говорится в сообщении Днепропетровской областной организации партии, передает RegioNews.

Чиновники не хотят допускать Зеленых на местные выборы в г. Днепр и области, используя административный ресурс и формальные отписки при приеме документов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Одесский горсовет не зарегистрировали три партии.

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