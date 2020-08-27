Похищали детали от военных самолетов: на Львовщине будут судить военнослужащих

Среди подозреваемых также представитель коммерческой структуры

Среди подозреваемых также представитель коммерческой структуры

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Во Львовской области будут судить представителя коммерческой компании и двух военнослужащих одной из воинских частей - их подозревают в похищении и сбыте комплектующих для боевых самолетов МиГ-29.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в военной прокуратуре Западного региона.

"Направлено в суд обвинительные акты в отношении двух военнослужащих одной из воинских частей и представителя коммерческой структуры. Указанные лица обвиняются в похищении комплектующих к авиационной технике с целью их дальнейшего сбыта (ч. 3 ст. 410 УК Украины)”, - сказано в сообщении.

По данным следствия, указанные военнослужащие, действуя по предварительному сговору с представителем частного предприятия, тайно похищали комплектующие части от авиационной техники - боевых самолетов МиГ-29, состоявшие на учете в воинской части.

Сбывали похищенное военное имущество за наличные представителю субъекта хозяйствования, деятельность которого связана с поставкой комплектующих на заказ структурных подразделений Государственного концерна "Укроборонпром”.

Ранее сообщалось, что Офис генпрокурора направил в суд обвинение в отношении подполковника одного из региональных органов Службы безопасности Украины.