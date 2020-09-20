Кравчук сделал заявление о переносе ТКГ из Минска в Австрию

По его словам, решение по этому вопросу должна принимать ОБСЕ

По его словам, решение по этому вопросу должна принимать ОБСЕ

Фото: liga.net

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук поддерживает перенос переговоров по Донбассу из Минска в Австрию.

Как сообщает RegioNews, об этом первый президент Украины заявил в интервью изданию "Страна".

По словам Кравчука, искать новую международную площадку для переговоров придется, если политический кризис в Беларуси не урегулируется, ведь "работать в таких условиях очень сложно".

"Решение о переносе (переговоров — ред.) принимает ОБСЕ — как модератор. Здесь речь идет о площадке международного характера. Соответственно и решения будут принимать на международном уровне", — пояснил он.

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова при необходимости изменить минскую площадку по урегулированию ситуации на Донбассе.