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20 сентября 2020, 12:10 1

Кравчук сделал заявление о переносе ТКГ из Минска в Австрию

20 сентября 2020, 12:10 1
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По его словам, решение по этому вопросу должна принимать ОБСЕ
По его словам, решение по этому вопросу должна принимать ОБСЕ
Фото: liga.net
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Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук поддерживает перенос переговоров по Донбассу из Минска в Австрию.

Как сообщает RegioNews, об этом первый президент Украины заявил в интервью изданию "Страна".

По словам Кравчука, искать новую международную площадку для переговоров придется, если политический кризис в Беларуси не урегулируется, ведь "работать в таких условиях очень сложно".

"Решение о переносе (переговоров — ред.) принимает ОБСЕ — как модератор. Здесь речь идет о площадке международного характера. Соответственно и решения будут принимать на международном уровне", — пояснил он.

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова при необходимости изменить минскую площадку по урегулированию ситуации на Донбассе.

Украина война Минск переговоры ТКГ
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