Кравчук сделал заявление о переносе ТКГ из Минска в Австрию
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук поддерживает перенос переговоров по Донбассу из Минска в Австрию.
Как сообщает RegioNews, об этом первый президент Украины заявил в интервью изданию "Страна".
По словам Кравчука, искать новую международную площадку для переговоров придется, если политический кризис в Беларуси не урегулируется, ведь "работать в таких условиях очень сложно".
"Решение о переносе (переговоров — ред.) принимает ОБСЕ — как модератор. Здесь речь идет о площадке международного характера. Соответственно и решения будут принимать на международном уровне", — пояснил он.
Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова при необходимости изменить минскую площадку по урегулированию ситуации на Донбассе.