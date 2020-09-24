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24 сентября 2020, 13:27 5

Венедиктова сократила должность одного из своих заместителей

24 сентября 2020, 13:27 5
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Андрей Любович, который занимал эту должность, курировал направление расследований ГБР, дела Майдана и военные преступления
Андрей Любович, который занимал эту должность, курировал направление расследований ГБР, дела Майдана и военные преступления
Фото: Украинская правда
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українською мовою

Заместитель генерального прокурора Ирины Венедиктовой Андрей Любович сообщил, что его должность сократили.

Об этом Андрей Любович рассказал изданию "Украинская правда", передает RegioNews.

Подтверждаю, моя должность сокращена", - заявил Любович.

При этом Андрей Любович не уволен из правоохранительных органов.

Как известно генпрокурор Ирина Венедиктова назначила своим заместителем експрокурора Донецкой области Андрея Любовича в конце марта 2020 года.

Напомним, Высший совет правосудия открыла дисциплинарное производство против судьи Пидпалого.

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