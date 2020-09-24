Венедиктова сократила должность одного из своих заместителей
Андрей Любович, который занимал эту должность, курировал направление расследований ГБР, дела Майдана и военные преступления
Андрей Любович, который занимал эту должность, курировал направление расследований ГБР, дела Майдана и военные преступления
Заместитель генерального прокурора Ирины Венедиктовой Андрей Любович сообщил, что его должность сократили.
Об этом Андрей Любович рассказал изданию "Украинская правда", передает RegioNews.
Подтверждаю, моя должность сокращена", - заявил Любович.
При этом Андрей Любович не уволен из правоохранительных органов.
Как известно генпрокурор Ирина Венедиктова назначила своим заместителем експрокурора Донецкой области Андрея Любовича в конце марта 2020 года.
Напомним, Высший совет правосудия открыла дисциплинарное производство против судьи Пидпалого.
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