Венедіктова скоротила посаду одного із своїх заступників
Андрій Любович, який працював на цій посаді, курував напрямок розслідувань ДБР, справи Майдану і злочини військових
Андрій Любович, який працював на цій посаді, курував напрямок розслідувань ДБР, справи Майдану і злочини військових
Заступник генерального прокурора Ірини Венедіктової Андрій Любович повідомив, що його посаду скоротили.
Про це Андрій Любович розповів виданню "Українська правда", інформує RegioNews.
Підтверджую, моя посада скорочена", - заявив Любович.
При цьому Андрій Любович не звільнений з правоохоронних органів.
Як відомо генпрокурор Ірина Венедіктова призначила своїм заступником експрокурора Донецької області Андрія Любовича наприкінці березня 2020 року.
Нагадаємо, Вища рада правосуддя відкрила дисциплінарне провадження проти судді Підпалого.
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