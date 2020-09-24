Венедіктова скоротила посаду одного із своїх заступників

Андрій Любович, який працював на цій посаді, курував напрямок розслідувань ДБР, справи Майдану і злочини військових

Андрій Любович, який працював на цій посаді, курував напрямок розслідувань ДБР, справи Майдану і злочини військових

Фото: Українська правда

Заступник генерального прокурора Ірини Венедіктової Андрій Любович повідомив, що його посаду скоротили.

Про це Андрій Любович розповів виданню "Українська правда", інформує RegioNews. Підтверджую, моя посада скорочена", - заявив Любович. При цьому Андрій Любович не звільнений з правоохоронних органів. Як відомо генпрокурор Ірина Венедіктова призначила своїм заступником експрокурора Донецької області Андрія Любовича наприкінці березня 2020 року. Нагадаємо, Вища рада правосуддя відкрила дисциплінарне провадження проти судді Підпалого.

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