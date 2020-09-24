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24 вересня 2020, 13:27 8

Венедіктова скоротила посаду одного із своїх заступників

24 вересня 2020, 13:27 8
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Андрій Любович, який працював на цій посаді, курував напрямок розслідувань ДБР, справи Майдану і злочини військових
Андрій Любович, який працював на цій посаді, курував напрямок розслідувань ДБР, справи Майдану і злочини військових
Фото: Українська правда
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Заступник генерального прокурора Ірини Венедіктової Андрій Любович повідомив, що його посаду скоротили.

Про це Андрій Любович розповів виданню "Українська правда", інформує RegioNews.

Підтверджую, моя посада скорочена", - заявив Любович.

При цьому Андрій Любович не звільнений з правоохоронних органів.

Як відомо генпрокурор Ірина Венедіктова призначила своїм заступником експрокурора Донецької області Андрія Любовича наприкінці березня 2020 року.

Нагадаємо, Вища рада правосуддя відкрила дисциплінарне провадження проти судді Підпалого.

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