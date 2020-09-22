Конституционный суд взялся за толкование понятия "достойные условия жизни"

Речь идет об отдельном положения абзаца четвертого преамбула Конституции Украины

Речь идет об отдельном положения абзаца четвертого преамбула Конституции Украины

Рixabay

Большая палата Конституционного Суда Украины сегодня, 22 сентября, начала судебное заседание по рассмотрению дела по конституционному представлению 142 народных депутатов Украины относительно официального толкования понятия "достойные условия жизни".

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба суда.

"Рассмотрение дела по конституционному представлению 142 народных депутатов Украины относительно официального толкования отдельного положения абзаца четвертого преамбула Конституции Украины в форме устного производства (открытая часть пленарного заседания)", - указано в сообщении.

Напомним, Конституционный суд возьмется за дело Зеленского о нарушении им карантина