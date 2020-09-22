Мира на Донбассе можно достичь еще до конца года - Фокин

Выборы в таком случае могут произойти уже весной

Выборы в таком случае могут произойти уже весной

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Первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин считает неприемлемым отказ властей от проведения выборов в тех районах Донбасса, которые находятся под контролем государства. По его мнению, мира на Донбассе можно достичь до конца текущего года, а выборы назначить на весну.

Как передает RegioNews, об этом Фокин рассказал в интервью "Украинскому радио".

Я убежден, что при наличии политической воли, при наличии закона о запрете пропаганды войны, мир на Донбассе может быть установлен задолго до конца текущего года. Я не вижу тупиковых предложений или положения. Это придумывается специально, чтобы сорвать процесс", - отметил Фокин.

При этом он считает неприемлемым отказ властей от проведения выборов в тех районах Донбасса, которые находятся под контролем украинского государства. Ведь при этом возможности использовать конституционное право лишены по полмиллиона граждан.

"На мой взгляд, Верховная Рада могла бы достичь своей цели очень легко, если бы просто написала в постановлении, что 25 октября проводятся выборы по всем областям и районах, а в отдельных подконтрольных районах Донбасса провести выборы условно 25 марта. Отпали бы все попытки выявить претензии к Украине. Наши этого не сделали, просто выбросили их. В лучшем случае сказали, что сделаем это весной", - посетовал Фокин.

Фокин также полностью согласен с тем, что прежде чем проводить выборы, нужно обеспечить безопасность на Донбассе. Каким путем - решать руководству страны. Как одно из средств, первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ предлагает использовать мандат Совета безопасности ООН и создать на этих территориях временное международное правительство.

Напомним, ранее сообщалось, при каком условии Фокин уйдет из ТКГ.