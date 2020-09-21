Фокин сказал, при каком условии уйдет с ТКГ

Это может состояться в течение месяца

Это может состояться в течение месяца

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Экс-премьер-министр и заместитель председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольд Фокин заявил, что оставит ТКГ, если не получит поддержки от властей Украины.

Об этом он заявил в эфире "Украинского радио", передает RegioNews со ссылкой на УНН.

"Не из-за того, что меня сейчас полощат в грязи. Это меня не сломает. Но если я не получу поддержки от власти, я вынужден буду уйти, хотя знаю, что очень много людей будут в отчаянии, потому что мне доверяют и ждут от меня положительных решений”, — сказал Фокин.

Отвечая на вопрос относительно сроков, он заявил, что "если сейчас, в течение месяца никто не выслушает мои отдельные предложения, я, пожалуй, задумаюсь над этим”.

Напомним, ранее Витольд Фокин заявил, что выступает за предоставление особого статуса для всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части.

Он заявил, что с обеих сторон было совершено много преступлений, которые должны быть расследованы, а виновные должны понести наказание.

В Офисе президента Украины отреагировали на заявления Витольда Фокина относительно предоставления особого статуса для всего Донбасса.

Также Фокин рассказал, что работает над созданием свободных экономических зон на Донбассе.