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21 сентября 2020, 18:09

Фокин сказал, при каком условии уйдет с ТКГ

21 сентября 2020, 18:09
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Это может состояться в течение месяца
Это может состояться в течение месяца
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Экс-премьер-министр и заместитель председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольд Фокин заявил, что оставит ТКГ, если не получит поддержки от властей Украины.

Об этом он заявил в эфире "Украинского радио", передает RegioNews со ссылкой на УНН.

"Не из-за того, что меня сейчас полощат в грязи. Это меня не сломает. Но если я не получу поддержки от власти, я вынужден буду уйти, хотя знаю, что очень много людей будут в отчаянии, потому что мне доверяют и ждут от меня положительных решений”, — сказал Фокин.

Отвечая на вопрос относительно сроков, он заявил, что "если сейчас, в течение месяца никто не выслушает мои отдельные предложения, я, пожалуй, задумаюсь над этим”.

Напомним, ранее Витольд Фокин заявил, что выступает за предоставление особого статуса для всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части.

Он заявил, что с обеих сторон было совершено много преступлений, которые должны быть расследованы, а виновные должны понести наказание.

В Офисе президента Украины отреагировали на заявления Витольда Фокина относительно предоставления особого статуса для всего Донбасса.

Также Фокин рассказал, что работает над созданием свободных экономических зон на Донбассе.

Донбасс Украина война войска ТКГ
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