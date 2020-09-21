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21 сентября 2020, 15:05 10

В Одессе "Нацкорпус" пикетировал съезд ОПЗЖ, более 50 задержанных

21 сентября 2020, 15:05 10
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В некоторых из задержанных было оружие
В некоторых из задержанных было оружие
Фото: Суспільне
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В Одессе возле гостиницы "Гранд Марин", где проводится конференция партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", правоохранители задержали 50 вооруженных лиц.

Об этом журналистам сообщил заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Сергей Махотин, передает RegioNews.

Известно, что представители "Нацкорпуса" пытались заблокировать проведение конференции.

Было сообщение, что на территории отеля есть вооруженные люди. Задержание было, в настоящее время еще проводятся мероприятия по установлению лиц, цифра более 50 человек, цифра эта уточняется, следственно-оперативная группа работает", - сказал Махотин.

На территории отеля общественный порядок поддерживают сотни правоохранителей. Недалеко от отеля собрались активисты патриотических организаций, которые негативно высказываются относительно данного мероприятия.

Как сообщил "Суспільному" председатель одесского отделения "Национального корпуса" Сергей Варламов, возле отеля задержали "неизвестных людей с оружием", которые были на стороне политсилы, что проводит съезд.

Он добавил, что задержанных отвезли в Киевский отдел полиции.

Напомним, 27 августа на Харьковщине расстреляли автобус организации Ильи Кивы. В нападении Кива обвинил националистов.

Позже в МВД рассказали подробности стрельбы, полиция открыла уголовное производство.

Одесса
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