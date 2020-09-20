Кравчук зробив заяву про перенесення ТКГ з Мінська до Австрії

За його словами, рішення з цього питання повинна приймати ОБСЄ

За його словами, рішення з цього питання повинна приймати ОБСЄ

Фото: liga.net

Глава української делегації в Тристоронньої контактній групі Леонід Кравчук підтримує перенесення переговорів по Донбасу з Мінська до Австрії.

Як повідомляє RegioNews, про це перший президенти України заявив в інтерв'ю виданню "Страна".

За словами Кравчука, шукати новий міжнародний майданчик для переговорів доведеться, якщо політична криза в Білорусі не врегулюється, адже "працювати в таких умовах дуже складно".

"Рішення про перенесення (переговорів, — ред.) приймає ОБСЄ — як модератор. Тут мова йде про майданчик міжнародного характеру. Відповідно і рішення будуть приймати на міжнародному рівні", — пояснив він.

Нагадаємо, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова за потреби змінити мінський майданчик з урегулювання ситуації на Донбасі.