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19 вересня 2020, 12:19 8

В Офісі президента назвали умови для проведення виборів в ОРДЛО

19 вересня 2020, 12:19 8
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Необхідна повна деоккупація регіону
Необхідна повна деоккупація регіону
Фото: з відкритих джерел
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В Офісі президента України повідомили основні умови, за яких місцеві вибори на Донбасі зможуть відбутися.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на повідомлення Офісу президента в Telegram.

Проведення місцевих виборів на непідконтрольній Україні території Донбасу можливе лише після повної деокупації, врегулювання всіх безпекових питань та з дотриманням стандартів ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, представники РФ і в "мінських", і в "нормандських" переговорах вимагають від України проведення виборів на окупованих територіях Донецької і Луганської областей. У свою чергу, офіційний Київ наполягає на тому, що вибори можливі лише за умови деокупації регіону.

Раніше повідомлялося, що фракція "Слуга народу" збереться на засідання для обговорення можливості внесення змін у постанову про місцеві вибори на Донбасі.

Також Разумков вважає, що провести вибори в ОРДЛО неможливо.

Донбас ОРДЛО вибори Офіс президента РФ ОБСЄ
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