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18 сентября 2020, 09:41 6

Заместителя главы Черкасской ОГА поймали на разговорах о вымогательстве денег - СМИ

18 сентября 2020, 09:41 6
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На видео слышно, как собеседники обсуждают коррупционные вопросы
На видео слышно, как собеседники обсуждают коррупционные вопросы
Фото: из открытых источников
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В сети появилась аудиозапись разговора, где человек с голосом похожим на голос первого заместителя Черкасской ОГА Дмитрия Ляшова говорит о торговле депутатскими мандатами и должностями, а также, как лучше требовать деньги с подрядчиков, выполняющих государственные заказы.

Как пишет RegioNews, аудиозапись разговора опубликовало местное издание "Антенна" со ссылкой на собственный источник.

Так, по данным СМИ, речь идет о торговле должностями и мандатами депутатов со стороны коррумпированных представителей властных структур и о вымогательстве денег с подрядчиков, выполняющих государственные заказы.

В кармане человека, который записан в телефонной книге нашего источника как "Дмитрий Ляшов", случайно включился телефон и осуществил набор номера нашего источника. Человек, который является нашим источником в этом расследовании, записал разговор, потому что считает, что речь идет о разоблачении преступлений против государства и коррупции, к которой, возможно, причастны должностные лица Черкасской ОГА", - говорится в сообщении.

Отмечается, что телеканал Антенна согласовал предоставление оригинала записи в случае возбуждения уголовного производства. Также источник канала согласился на официальные показания по делу.

Мы надеемся, что обнародованная информация заинтересует компетентные структуры и будет детально изучена, а эта запись более подробно, чем сделали это журналисты, исследована экспертами", - отметили на канале.

Ранее сообщалось, что советник экс-главы Черкасской ОГА Боднаря пойдет на выборы по спискам "Голоса".

Схемы расследование Черкасская область коррупция ОГА
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