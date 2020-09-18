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18 вересня 2020, 09:41 5

Заступника голови Черкаської ОДА зловили на розмовах про вимагання грошей - ЗМІ

18 вересня 2020, 09:41 5
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На відео чути, як співрозмовники обговорюють корупційні питання
На відео чути, як співрозмовники обговорюють корупційні питання
Фото: з відкритих джерел
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В мережі з‘явився аудіозапис розмови, де людина з голосом схожим на голос першого заступника Черкаської ОДА Дмитра Ляшова говорить про торгівлю депутатськими мандатами та посадами, а також, як краще вимагати гроші з підрядників, що виконують державні замовлення.

Як пише RegioNews, аудіозапис розмови опублікувало місцеве видання "Антена" з посиланням на власне джерело.

Так, за даними ЗМІ, мова йде про торгівлю посадами та мандатами депутатів з боку корумпованих представників владних структур та про вимагання грошей з підрядників, що виконують державні замовлення.

У кишені людини, яка записана в телефонній книзі нашого джерела як "Дмитро Ляшов", випадково увімкнувся телефон і здійснив набір номера нашого джерела. Людина, яка є нашим джерелом у цьому розслідуванні, записала розмову, бо вважає, що мова йде про викриття злочинів проти держави та корупцію, до якої, можливо, причетні посадові особи Черкаської ОДА", - говориться у повідомленні.

Зазначається, що телеканал Антена погодив надання оригіналу запису в разі порушення кримінального провадження. Також джерело каналу погодилось на офіційні свідчення у справі.

Ми сподіваємося, що оприлюднена інформація зацікавить компетентні структури і буде детально вивчена, а цей запис більш детально, ніж зробили це журналісти, досліджено експертами", - зазначили на каналі.

Раніше повідомлялось, що радник ексголови Черкаської ОДА Боднаря йтиме на вибори за списками "Голосу".

Схеми розслідування Черкаська область корупція ОДА
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