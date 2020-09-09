В Минфине надеются на транш от МВФ до конца года

Пока не известен размер транша

Пока не известен размер транша

Украина выполняет все структурные маяки в рамках программы сотрудничества с Международным валютным фондом Stand-By. Все запланированные на 2020 год транши от МВФ будут получены.

Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал во время заседания парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, передает RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

"Мы надеемся, что в ближайшее время миссия фонда примет решение о пересмотре программы. И мы ожидаем к концу года получить запланированные транши, кредиты МВФ", - сказал он, но не уточнил их размер и конкретные даты.

Марченко сообщил, что Минфин находится на финальной стадии реорганизации Государственных налоговой и таможенной служб в формат единых юридических лиц.

"Мы планируем до конца месяца утвердить новые структуры. И уже дали на согласование в министерства и ведомства новый план преобразования", - сказал он.

Министр также рассказал, что разработанный Минфином законопроект о разовом декларировании и налоговой амнистии направлен в Офис президента.

"Надеемся, что после получения заключения миссии (МВФ - ред.) мы сможем его зарегистрировать", - сообщил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минфине хотят отказаться от кредитов МВФ до 2023 года.