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08 сентября 2020, 12:21 7

Кандидат в мэры Харькова отказался от участия в выборах

08 сентября 2020, 12:21 7
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Причина "кроется в медицинской плоскости", аргументировал Коломийцев
Причина "кроется в медицинской плоскости", аргументировал Коломийцев
Фото: kharkiv.svoboda.org.ua
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Замглавы Харьковской областной организации ВО "Свобода" Андрей Коломийцев принял решение снять свою кандидатуру с выборов мэра Харькова. Взамен его партия выдвинет другого кандидата. 

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на SvobodaHarkivska.

Обстоятельства, которые заставили меня это сделать, не оставили никаких шансов продолжить борьбу. Сама причина кроется в медицинской плоскости. К сожалению, не все обстоятельства можно предположить и возникают совершенно неожиданные события", - написал он.

По его словам, проблемы с собственным организмом не дадут возможности заниматься политической деятельностью со стопроцентной отдачей.

Коломийцев не исключил, что примет участие в мэрской кампании через пять лет.

Ранее сообщалось, что три четверти украинцев (77%) планируют принять участие в местных выборах назначенных на 25 октября 2020 года, тогда как 20% голосовать не будут.

выборы политика партия Харьков здоровье
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