Кандидат у мери Харкова відмовився від участі у виборах

Причина "криється в медичній площині", аргументував Коломійцев

Причина "криється в медичній площині", аргументував Коломійцев

Фото: kharkiv.svoboda.org.ua

Заступник голови Харківської обласної організації ВО "Свобода" Андрій Коломійцев прийняв рішення зняти свою кандидатуру з виборів мера Харкова. Натомість його партія висуне іншого кандидата.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на SvobodaHarkivska.

Обставини, які змусили мене це зробити, не залишили жодних шансів продовжити боротьбу. Сама причина криється в медичній площині. На жаль, не всі обставини можна припустити і виникають абсолютно несподівані події", - написав він.

За його словами, проблеми з власним організмом не дадуть можливості займатися політичною діяльністю зі стовідсотковою віддачею.

Коломійцев не виключив, що братиме участь у мерській кампанії через п'ять років.

Раніше повідомлялося, що три чверті українців (77%) планують взяти участь у місцевих виборах призначених на 25 жовтня 2020 року, тоді як 20% голосувати не будуть.