Кандидат у мери Харкова відмовився від участі у виборах
Заступник голови Харківської обласної організації ВО "Свобода" Андрій Коломійцев прийняв рішення зняти свою кандидатуру з виборів мера Харкова. Натомість його партія висуне іншого кандидата.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на SvobodaHarkivska.
Обставини, які змусили мене це зробити, не залишили жодних шансів продовжити боротьбу. Сама причина криється в медичній площині. На жаль, не всі обставини можна припустити і виникають абсолютно несподівані події", - написав він.
За його словами, проблеми з власним організмом не дадуть можливості займатися політичною діяльністю зі стовідсотковою віддачею.
Коломійцев не виключив, що братиме участь у мерській кампанії через п'ять років.
Раніше повідомлялося, що три чверті українців (77%) планують взяти участь у місцевих виборах призначених на 25 жовтня 2020 року, тоді як 20% голосувати не будуть.